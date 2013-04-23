Макіївський меткомбінат у 1-му кварталі отримав 34,3 млн грн прибутку

Макіївський металургійний комбінат, що входить до групи «Метінвест», у січні-березні 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 34,3 млн грн, тоді як в 1 кварталі 2012 року чистий збиток компанії становив 56,5 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції за три місяці становив 202 тис. грн проти 13 тис. грн роком раніше.

Валовий прибуток збільшився до 109 тис. грн з 13 тис. у 1-му кварталі минулого року.

Непогашений збиток за підсумками січня-березня становив 3,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Макіївський меткомбінат завершив 2012 рік з чистим збитком 64,348 млн грн.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній.

Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).