Марганецький ГЗК в 2012 році за МСФЗ отримав 565 тис. грн збитку

Єдине в Україні та СНД підприємство з видобутку марганцю підземним способом «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав чистий збиток у розмірі 565 тис. грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 2012 році виручка компанії від реалізації продукції становила 1,035 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції в 2012 році становила 912,875 млн грн, а валовий прибуток - 72,399 млн грн.

Порівняльних даних за 2011 рік підприємство не надало.

Як повідомляв УНІАН, Марганецький ГЗК у 2012 році скоротив виробництво марганцевого концентрату на 7% - до 696,1 тис. тонн.

Виробництво марганцевого концентрату на Марганецькому ГЗК за січень-березень 2013 року порівняно з 1-м кварталом 2012 року скоротилося на 24,1% - до 130,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат - єдине в Україні та СНД підприємство з видобутку марганцю підземним способом. Видобуток руди здійснюється підземним і відкритим способами (у співвідношенні 80% і 20%).