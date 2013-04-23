«АзовЕлектроСталь» торік збільшила прибуток на 28%

Виробник вагонного литва, компанія «АзовЕлектроСталь» у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшила чистий прибуток на 28,3% - до 799,095 млн грн з 622,715 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції в 2012 році збільшилася на 22,5% - до 4,794 млрд грн з 3,912 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції впала на 23,6% - до 4,064 млрд грн, що на тлі збільшення собівартості реалізованої продукції на 14,2% - до 2,455 млрд грн сприяло зростанню валового прибутку на 41,2% - до 1,609 млрд грн з 1,140 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ "АзовЕлектроСталь" (м.Маріуполь, Донецька обл.) - сталеплавильне виробництво, створене на "Азовмаші" з метою забезпечення динамічно зростаючого випуску вагонів власним вагонним литтям.

У 2012 році з запуском третьої формувальної лінії електросталеплавильного комплексу "Азовелектросталь" стало одним з найбільших виробників вагонного литва в СНД.

Група «Азовмаш», створена в 2000 році, крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне обладнання.

Керуючою компанією холдингу є ПАТ «Азовмаш», яке на корпоративній основі об'єднує «Маріупольський завод важкого машинобудування», «Азовзагальмаш», «Маріупольський термічний завод», «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут» (ГСКТІ), «АзовЕлектроСталь», «Головне конструкторське бюро вагонобудування».

Восени 2011 року керівництво компанії повідомило, що до складу акціонерів «Азовмашу» увійшов парламентарій з фракції "Партія регіонів" Юрій Іванющенко. Розмір купленого бізнесменом пакета акцій не називається.

Сама ж компанія найбільшими своїми акціонерами називає зареєстровану на Кіпрі Wessanen Trading Limited і державу в особі Фонду держмайна.