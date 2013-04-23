«Укрекоресурси» запустили другу лінію сортування відходів у Києві

Державне підприємство «Укрекоресурси», яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збору та утилізації відходів як вторинної сировини, 20 квітня запустило в експлуатацію другу лінію сортування відходів по вул. Вакуленчука, 4 у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, пропускна потужність лінії становитиме 65 тис. тонн твердих побутових відходів на рік. Лінія зможе обслуговувати шість районів Києва та області. Вже досягнуто домовленості про співпрацю з Бориспільським, Броварським районами та прилеглими до них селами, ведуться переговори з Дарницьким, Дніпровським і Деснянським районами Києва.

У прес-службі відзначили, що лінія була придбана в 2004 році, проте не була встановлена. У 2012 році лінія була відновлена ​​і модернізована (інвестиції становили близько 3,5 млн грн) і запущена в експлуатацію (витрати на забезпечення супутньої інфраструктури становили близько 5,5 млн грн).

«Окупність лінії становить 4,5-6 років залежно від темпів розвитку інфраструктури для роздільного збору відходів у житловому секторі», - сказав директор держпідприємства «Укрекоресурси» Дмитро Радіонов.

За даними прес-служби, ця лінія є складовою індустріального парку «Долина зелених інновацій». Підприємство планує встановити на цій території обладнання, яке дозволить з відходів виробляти вторсировину (наприклад, з ПЕТ-пляшок - бандажну стрічку, пластикові товари).

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Укрекоресурси» у 2012 році запустило першу сортувальну лінію для твердих побутових відходів потужністю близько 20 тис. тонн на рік по вул. Вакуленчука, 4 у Києві.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрекоресурси» створено в 2001 році, єдине уповноважене підприємство, яке відповідає за побудову на загальнонаціональному рівні системи збору та утилізації відходів як вторинної сировини, а також за організацію системи роздільного збору твердих побутових відходів.

«Укрекоресурси» у 2012 році зібрали від імпортерів 99,856 млн грн плати за збір, заготівлю, утилізацію тари та упаковки.