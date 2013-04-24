«Одеський припортовий завод» у 1 кварталі скоротив збиток на 62%

Одне з найбільших хімічних підприємств України «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у 1 кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротив чистий збиток на 62,3% - до 46,392 млн грн з 123,179 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції в 1 кварталі порівняно з січнем-березнем 2012 року збільшилася на 81,2% - до 1,499 млрд грн з 827,362 млн грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції зросла на 84,5% - до 1,463 млрд грн, що на тлі збільшення собівартості реалізованої продукції на 65,8% - до 1,430 млрд грн сприяло отриманню валового прибутку 32,395 млн грн (у 1 кварталі 2011 року був валовий збиток у розмірі 370,003 млн грн).

Як повідомляв УНІАН, завод у 2012 році на тлі падіння виручки отримав чистий збиток у розмірі 122,472 млн грн, тоді як у 2001 році чистий прибуток компанії становив 336,133 млн грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.