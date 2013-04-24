ФДМУ почав підготовку до приватизації «Сумихімпрому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсу з продажу 92,75% держпакета акцій "Сумихімпрому", повідомляють "Відомості приватизації" від 24 квітня ц.р.

ФДМУ також пропонує всім потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу даного пакета.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні держави.

11 липня 2012 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «Державна холдингова компанія «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський Титан» і ПАТ «Сумихімпром» і ліквідації ДХК.