Німці хочуть побудувати в Черкаській області завод з виробництва будівельних сумішей

Найбільший світовий виробник будівельних сумішей - компанія «Хенкель Баутехнік» (Німеччина) планує побудувати в Черкаській області завод з виробничою потужністю 150 тис. тонн сумішей на рік, інвестиції становитимуть понад 8 млн євро.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаської обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, відбулася зустріч керівництва компанії з представниками облдержадміністрації, на якій обговорювалися умови, необхідні для початку реалізації проекту, а саме: наявність на земельній ділянці для будівництва заводу залізничного сполучення, можливість підключення до електромережі та газопроводу. Інвесторам на вибір запропоновано чотири земельні ділянки, які відповідають вимогам проекту і можуть бути надані для будівництва заводу.

Повідомляється, що Черкаська обласна держадміністрація та Черкаська районна держадміністрація наразі розробляють документацію і готують до підписання двосторонню угоду з компанією «Хенкель Баутехнік» щодо реалізації проекту будівництва заводу компанії з виробництва будівельних сумішей в Черкаській області. Подробиці угоди до її підписання не розголошуються.

Представники «Хенкель Баутехнік» відзначають, що Черкаська область цікавить компанію, насамперед, через її зручне географічне розташування, а також наявність усієї сировинної бази для циклу виробництва.

Довідка УНІАН. Компанія «Хенкель Баутехнік» є найбільшим виробником будівельних сумішей, асортимент налічує понад 400 найменувань продукції. В Україні працюють 5 заводів компанії - у Київській, Харківській, Херсонській та Львівській областях.

ТОВ з інноваційними інвестиціями «Хенкель Баутехнік» (Україна) - провідний вітчизняний виробник сухих будівельних сумішей, засновано в березні 1998 року німецьким концерном «Хенкель Баутехнік».