Росія до кінця року сформує держзамовлення на 105 літаків

Москва. Росія до кінця року сформує державне замовлення на 105 цивільних літаків для органів державної влади, яке має бути виконано до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сказав міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров у середу в Держдумі в ході «урядової години».

«Що стосується системних рішень із підтримки попиту. Зараз на відпрацюванні знаходиться програма цільового державного замовлення обсягом 105 одиниць авіаційної техніки, які має бути сформовано до кінця цього року на строк до 2020 року», - сказав Д.Мантуров.

За його словами, авіавиробники повинні розраховувати не лише на державний попит, але й відповідати всім вимогам, які пред'являються до літаків комерційними російськими та іноземними авіакомпаніями.

Д.Мантуров підкреслив, що увага приділятиметься не лише підтримці попиту, але й виробництву нових сучасних зразків авіаційної техніки – літак МС-21, вертоліт Мі-38, Ка-62 і літаки, які розроблятимуться з іншими виробниками.

Водночас міністр залишив без уваги питання про долю українсько-російського Ан-148 у цьому замовленні.

Д.Мантуров повідомив, що в 2012 році в Росії було виготовлено 24 цивільних літака, в 2013 році має бути виготовлено не менше 40. Окрім цього, щорічно збільшується в РФ виробництво вертольотів на 15-20%. Зокрема, у 2011 році виготовлено 262 вертольоти, в 2012 р. – 290, в 2013 р. – понад 300 одиниць, додав він.

За його словами, така кількість вертольотів у СРСР виготовлялася лише під час військової кампанії в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство (ВАТ "ВАЛТ") розраховує, що органи державної влади Російської Федерації замовлять у рамках консолідованого замовлення 20 українсько-російських Ан-148.

Зокрема, літаки можуть бути замовлені для Управління справами Президента РФ, Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, Міністерства оборони РФ, Федеральної служби безпеки РФ.

ВАТ «ВАЛТ» – найбільше підприємство Воронезької області, промисловий і інноваційний центр регіону. Наразі «ВАЛТ» веде виробництво далекомагістральних широкофюзеляжних літаків сімейства Іл-96 (Мул-96-300, Іл-96-400Т), регіональних літаків Ан-148, агрегатів для літаків SSJ-100, а також надає послуги з ремонту і післягарантійного обслуговування авіаційної техніки. Продовжується співробітництво з європейським концерном Airbus, а також з ДП «Антонов» (Україна), де здійснюється випуск літаків Ан-148 і Ан-158 українського складання.