Запорізький завод феросплавів отримав збиток за МСФЗ у розмірі 144,8 млн грн

Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 2012 році отримав чистий збиток у розмірі 144,826 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка заводу від реалізації продукції в 2012 році становила 1,772 млрд грн, чиста виручка - 1,485 млрд грн.

Водночас валовий збиток підприємства становив 455,487 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 1 кварталі 2013 року завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції на 57,3% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 21,3 тис. тонн.

У 2012 році завод скоротив сумарний випуск феросплавної продукції щодо попереднього року на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

З 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений частково зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію і попередив, що у 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

У 2012 році підприємство відмовилося від виробництва феросиліцію.

Довідка УНІАН. Запорізький завод феросплавів - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

У березні 2013 року Запорізький і Стахановський феросплавні заводи відновили роботу після часткової зупинки.