Варшава. Польща просить Україну відмовитися від заборони на імпорт коксу до країни, заявляючи, що таке рішення може суперечити міжнародним зобов'язанням української влади і нашкодить польсько-українському економічному співробітництву.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністерства економіки Польщі, відповідний лист направив заступник голови польського уряду Януш Пехочинськй віце-прем'єр-міністру України Юрієві Бойку 11 квітня.

Польське міністерство зазначило, що оголошене українським Кабінетом Міністрів 5 квітня рішення про заборону імпорту коксу, яке набуде чинності з 27 квітня, може порушувати норми низки підписаних Україною міжнародних договорів.

"Це рішення викликає у нас сумніви, наскільки воно відповідає правилам Світової організації торгівлі (СОТ), договору про партнерство і співробітництво Євросоюзу з Україною і наскільки відповідає енергетичній карті", - зазначили в міністерстві, відповідаючи на запит агентства.

Мінекономіки повідомило, що минулого року польські компанії поставили до України коксу чотирьох видів, які потрапляють під заборону, на суму близько 94 млн євро.

Водночас, за даними польської сторони, більшу частину поставок реалізували компанії в рамках однієї корпорації.

"Рішення української влади ламає інвестиційну модель наших інвесторів і ставить під питання економічну доцільність їх функціонування. Це може вплинути на ситуацію польських та українських компаній і створювати загрозу для існуючих робочих місць", - зазначили в міністерстві.

"Такого роду дії не сприяють посиленню довіри до українського ринку", - зазначили в Мінекономіки Польщі.

У міністерстві також повідомили, що віце-прем'єр Польщі розраховує на позитивне вирішення цього питання українською владою, але досі не отримав відповіді на свого листа.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня ц.р. український уряд оприлюднив ухвалену в березні постанову, якою вводяться квоти на поставку коксівного вугілля на цей рік в обсязі 10,2 млн тон, а також заборону на імпорт коксу, напівкоксу і вугілля роторного.

Довідка УНІАН. За даними польської статистики, в 2012 році товарооборот між Польщею та Україною зріс майже на 10% до 7,8 млрд дол. Водночас польські експортери поставили на український ринок товарів на суму 5,3 млрд дол., що дозволило Україні увійти до 10-ки найбільших для Польщі ринків збуту (8-е місце).