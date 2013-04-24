ММК ім. Ілліча в 1-му кварталі за МСФЗ скоротив чистий збиток на 51,8%

Один з найбільших українських виробників металургійної продукції Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до групи «Метінвест», у 1-му кварталі 2013 року порівняно з 1-м кварталом 2012 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротив чистий збиток на 51,8% - до 472,881 млн грн з 981,057 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 1-му кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року чистий виторг компанії від реалізації продукції скоротився на 8% - до 5,924 млрд грн, а валовий збиток скоротився на 45,5% - до 412,485 млн грн з 757,494 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ММК ім. Ілліча в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий збиток на 38,3% - до 2,782 млрд грн з 4,510 млрд грн. Загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 6,5% - до 17,795 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи «Метінвест». Комбінат повного металургійного циклу виготовляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.