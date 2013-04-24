"Азовсталь" у 1-му кварталі за МСФЗ скоротила чистий збиток на 25,1%

Металургійний комбінат «Азовсталь» у 1-му кварталі 2013 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротив чистий збиток на 25,1% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 611,967 млн грн з 816,917 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним період 2012 року чистий виторг компанії від реалізації продукції скоротився на 14% - до 5,219 млрд грн, а валовий збиток скоротився на 42,5% - до 330,599 млн грн з 575,410 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, комбінат "Азовсталь" у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий збиток у 5,3 разу - до 2,7 млрд грн.

За попередніми даними, металургійний комбінат «Азовсталь» у 1-му кварталі 2013 року скоротив виробництво готового металопрокату на 35% - до 432 тис. тонн.

У березні комбінат виробив 184 тис. тонн готового прокату, 394 тис. тонн сталі і 340 тис. тонн чавуну.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, зокрема 4,4 млн тонн конвертерної, понад 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Комбінат за 2012 рік скоротив виробництво металопрокату на 22% - до 3,822 млн тонн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком загальна кількість активів підприємства скоротилася на 6,8% - до 26,573 млрд грн з 28,525 млрд грн.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).