Північний ГЗК у 1-му кварталі за МСФЗ скоротив чистий прибуток на 10,8%

Північний гірничо-збагачувальний комбінат (Північний ГЗК, м. Кривий Ріг), що входить до гірничорудного дивізіону групи «Метінвест», у 1-му кварталі 2013 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротив чистий прибуток на 10,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 987,694 млн грн з 1,108 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у 1-му кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року виручка компанії від реалізації продукції скоротилася на 0,6% - до 3,546 млрд грн, чистий виторг підприємства від реалізації продукції зріс на 3,2% - до 3,229 млрд грн, що на тлі зростання собівартості реалізованої продукції на 15% - до 1,661 млрд грн сприяло скороченню валового прибутку на 7% - до 1,568 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році комбінат скоротив чистий прибуток на 43,4% - до 3,534 млрд грн з 6,249 млрд грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

Північний ГЗК входить до гірничорудного дивізіону групи «Метінвест».

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.