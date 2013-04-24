Україна зацікавлена в активізації співпраці з Іраном – Азаров

Україна зацікавлена в активізації співпраці з Іраном із безумовним дотриманням міжнародних санкцій, введених стосовно цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з міністром сільського господарства Ісламської Республіки Іран Садегом Халіліяном сьогодні в Києві.

Також під час зустрічі досягнуто домовленість про проведення 5-го засідання Міжурядової комісії з торгово-економічної співпраці двох країн.

"Я не бачу причин, через які ми не могли б провести чергове засідання українсько-іранської комісії з чітким наданням інформаційного повідомлення про перелік питань, які розглядатимуться", - сказав М.Азаров.

Він повідомив, що співголовою міжурядової комісії з української сторони буде призначено міністра аграрної промисловості та продовольства Миколу Присяжнюка, оскільки понад 60% українського експорту до Ірану становить сільськогосподарська продукція.

За словами глави українського уряду, перспективною є також співпраця України та Ірану в авіабудуванні, транспортній сфері й у сфері навчання фахівців.

Зі свого боку С.Халіліян зазначив, що українсько-іранський товарооборот постійно зростає й зараз становить понад 1 млрд дол.

"Обсяг товарообороту між нашими країнами постійно зростає і зараз він досяг 1 млрд 270 млн дол. Існують також усі можливості для його збільшення втричі", - сказав він.

Також міністр сільського господарства Республіки Іран передав прем'єру України запрошення від першого віце-президента країни відвідати Іран із візитом. М.Азаров прийняв це запрошення, зазначають у прес-службі уряду України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України і Міністерство сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран 24 квітня в Києві підписали протокол про наміри в секторі сільського господарства.

Стосовно Ірану діють санкції Радбезу ООН і низки країн та організацій з метою забезпечити повну прозорість ядерної програми Ірану й довести її виключно мирну спрямованість.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в 2012 році Україна експортувала до Ірану продукції на суму 1,2 млрд дол., що на 3,3% більше, ніж у 2011 році. Імпорт з Ірану минулого року зріс до 67,4 млн дол., перевищивши показник 2011 року на 44,9%.