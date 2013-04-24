За незаконний видобуток корисних копалин можна отримати до 8 років позбавлення волі - законопроект

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до Кримінального кодексу України й посилити відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин – аж до позбавлення волі строком до 8 років. Відповідний законопроект №2855 «Про внесення змін до статті 240 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин» опубліковано на веб-порталі Верховної Ради.

Зокрема, спричинення небезпеки життю та здоров'ю людей або навколишньому середовищу карається штрафом від 500 до 800 не оподатковуваних податком мінімумів або позбавленням волі строком до 3 років.

Порушення встановлених правил використання надр, якщо це спричинило небезпеку життю та здоров'ю людей або навколишньому середовищу, а також незаконний видобуток копалин місцевого значення або копалин державного значення тягне за собою штраф в розмірі від 500 до 2000 не оподатковуваних податком мінімумів або позбавлення волі строком до 5 років.

Аналогічні діяння на території заповідників або вчинені повторно тягнуть за собою позбавлення волі строком від 3 до 5 років із конфіскацією незаконно видобутих копалин, а також знарядь видобутку.

Порушення встановлених правил використання надр, якщо це спричинило небезпеку життю та здоров'ю людей або навколишньому середовищу, а також незаконний видобуток копалин місцевого значення або копалин державного значення за допомогою підпалу, вибуху або іншим способом, і якщо це спричинило загибель людей або епідемію, карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років із конфіскацією незаконно видобутих копалин, а також знарядь видобутку.

При цьому розмір незаконного видобутку копалин місцевого значення вважається великим, якщо його гривневий еквівалент у 100 й більше разів перевищує не оподатковуваний податком мінімум доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до норм Податкового кодексу обсяг не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян становить 573 грн.