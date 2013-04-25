«Антонов» у 1-му кварталі збільшив чистий прибуток у 2,2 разу

Виробник літаків державне підприємство «Антонов» (Київ) у січні-березні поточного року збільшило чистий прибуток у 2,2 разу - до 78,14 млн грн з 35,25 млн грн роком раніше. Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж чиста виручка підприємства в першому кварталі збільшилася на 18,5% - до 949,86 млн грн з 801,41 млн грн за аналогічний період минулого року.

Валовий прибуток у січні-березні ц.р. збільшився на 47% - до 242,68 млн грн з 164,12 млн грн роком раніше.

Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 10% - до 706 млн грн з 637 млн ​​грн в аналогічному періоді 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Антонов» скоротив чистий прибуток до 39 млн грн зі 193 млн грн роком раніше.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створено в 1946р.) було перейменовано в ДП «Антонов».

Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основними підрозділами ДП «Антонов» є дослідно-конструкторське бюро з проектування, перспективним і експериментальним дослідженням, сертифікації, супроводу серійного виробництва і експлуатації; дослідне виробництво, основним завданням якого є виготовлення експериментальних зразків авіаційної техніки; льотно-випробувальна і доводочна база, призначена для проведення льотних випробувань, доопрацювання та сертифікації літаків, а також для навчання льотного та технічного персоналу; служби провідних фахівців з проектів.

До складу ДП «Антонов» також входять авіатранспортний підрозділ - національний авіаперевізник авіакомпанія «Авіалінії Антонова», яка забезпечує доставку різних вантажів по всьому світу, і філіал «Серійний завод «Антонов», де налагоджено серійне виробництво літаків «Антонов».