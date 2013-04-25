Зростання індексу цін виробників у березні обумовлене подорожчанням енергоносіїв - НБУ

Зростання індексу цін виробників у березні обумовлене подорожчанням електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Індекс цін виробників підвищився на 2,2% за місяць за рахунок подорожчання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря на 9,3%», - йдеться в повідомленні регулятора.

Також, згідно з повідомленням, збільшення цього показника на 6,5% забезпечило зростання індексу цін виробників у річному виразі (до березня минулого року) на 0,2%, з початку року (березень до січня) - на 0,9%. Істотний вплив на динаміку індексу цін виробників зробило також зниження цін у добувній промисловості на 9,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні ціни виробників промислової продукції в березні 2013 року в порівнянні з лютим 2013 року зросли на 2,2%. У порівнянні з березнем 2012 року ціни виробників промпродукції зросли на 0,2%, з початку року (березня 2013 року проти грудня 2012 року) - на 0,9%.