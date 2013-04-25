Кримський содовий завод у 2012 році збільшив чистий збиток у 2,6 разу

Великий виробник технічної кальцинованої соди Кримський содовий завод за підсумками 2012 року збільшив чистий збиток у 2,6 разу - до 221,5 млн грн порівняно з 85,6 млн грн у 2011 році.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Кримський содовий завод за 2012 рік збільшив виручку від реалізації продукції на 0,1% порівняно з 2011 роком - до 1,47 млрд грн, а також збільшив собівартість реалізованої продукції на 11% - до 1,43 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський содовий завод» - провідне підприємство з виробництва технічної кальцинованої соди в Україні. Завод введений у дію в 1973 році. Проектна потужність - 698 тис. тонн на рік.

Завод входить до групи Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF.

89,99% акцій підприємства належать OstChem Germany GmbH (Німеччина), дочірній компанії OstChem Holding AG. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.