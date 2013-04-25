Авдіївський КХЗ завершив 1-й квартал з 34 млн грн прибутку

Авдіївський коксохімічний завод, що входить до групи "Метінвест", у першому кварталі поточного року отримав 33,8 млн грн чистого прибутку проти 329 млн грн збитку за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж у січні-березні 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року завод скоротив виторг від реалізації продукції на 21% - до 1,89 млрд грн з 2,37 млрд грн.

Згідно з повідомленням, собівартість реалізованої продукції в першому кварталі скоротилася на 35% - до 1,76 млрд грн з 2,72 млрд грн роком раніше.

Довідка УНІАН. ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить до Дивізіону вугілля і коксу групи "Метінвест".

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новінським.