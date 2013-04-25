Харцизький трубний завод завершив 1-й квартал з 13 млн грн збитку

Один з найбільших виробників труб Харцизький трубний завод, що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у січні-березні поточного року отримав чистий збиток 12,98 млн грн проти чистого прибутку 196 млн грн в аналогічному періоді минулого року.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі поточного року виручка від реалізації продукції скоротилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 14 разів - до 150 млн грн з 2,08 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, завод у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 65,4% - до 272,891 млн грн з 788,018 млн грн.

Котирування Харцизького трубного заводу обвалилися на 25% на торгів 9 квітня поточного року після рішення його акціонерів відмовитися від виплати дивідендів за 2012 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Харцизький трубний завод», що входить до групи «Метінвест», - найбільший у СНД завод-виробник прямошовних електрозварювальних труб великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкостним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти понад 1,3 млн тонн труб на рік, зокрема 665 тис. тонн труб з покриттям.