Маріупольський завод важкого машинобудування збільшив прибуток на 37%

Маріупольський завод важкого машинобудування в січні-березні поточного року збільшив чистий прибуток на 36,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 23,5 млн грн з 17,16 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка заводу від реалізації продукції за звітний період скоротилася на 5,25% - до 42 млн грн з 44,3 млн грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, Маріупольський завод важкого машинобудування в 2012 році скоротив чистий збиток на 11,1% порівняно з 2011 роком - до 54,549 млн грн з 61,349 млн грн.

Загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилася на 2,1% - до 1,123 млрд грн з 1,100 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» входить до складу ВАТ «Азовмаш».

Створена у 2000 році група «Азовмаш», крім виробництва різних типів залізничних вагонів, випускає металургійне і гірничорудне устаткування, підйомно-транспортні машини, інше технічне обладнання.

Керуючою компанією холдингу є ПАТ «Азовмаш», яке на корпоративних засадах об'єднує Маріупольський завод важкого машинобудування, «Азовзагальмаш», Маріупольський термічний завод, Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут (ГСКТІ), «АзовЕлектроСталь» і Головне конструкторське бюро вагонобудування.

Восени 2011 року керівництво компанії повідомило, що до складу акціонерів «Азовмашу» увійшов парламентарій з фракції Партії регіонів Юрій Іванющенко. Розмір купленого бізнесменом пакета акцій не називається.

Сама ж компанія найбільшими своїми акціонерами називає зареєстровану на Кіпрі Wessanen Trading Limited і держава Україна в особі Фонду держмайна.