Путін лякає Україну, що без Митного союзу окремі галузі її економіки помруть
Москва. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що відмова України від вступу до Митного союзу може призвести до деіндустріалізації окремих галузей української економіки.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.
Він нагадав, що, за оцінками деяких українських експертів, у разі приєднання України до Митного союзу і Єдиного економічного простору, вигоди обчислюватимуться у відсотках до ВВП.
«За нашими оцінками – це 9-10 млрд дол. на рік плюсів», - сказав він.
В.Путін наголосив, що сама Україна та її народ мають визначитися з цього питання.
За його словами, не треба забувати, що українську і російську економіку, так само як і економіки України, Білорусі та Казахстану, пов'язує величезна і розгалужена кооперація, відмова від якої призведе до непоправних втрат для учасників цієї кооперації.
«Якщо Росія ще в змозі якось відновити ці втрати, то для України це буде вкрай складно. Боюся, що це може призвести в окремих галузях виробництва до деіндустріалізації», - заявив В.Путін.
Водночас він наголосив, що вибір - за Україною, і РФ з повагою прийме будь-яке її рішення.
«Куля на стороні наших партнерів», - сказав Президент РФ.
Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».
18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливе.
Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.
23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.
Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.
24 квітня в коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД та ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.
"У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника у всіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.
За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українська редакція меморандуму була взята за основу, і зараз вона перебуває в роботі".
"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) буде прийнято 29 травня на засіданні глав держав - членів МС. Проте для цього проект меморандуму має пройти обговорення в урядах країн-членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.
24 квітня міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що український уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу.