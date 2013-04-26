Компанія "Мотор Січ" скоротила прибуток у 1,8 разу

Одне з провідних підприємств з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" у січні-березні 2013 року отримало чистий прибуток у розмірі 321,5 млн грн, що в 1,8 разу менше, ніж у 1-му кварталі минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з документом, валовий прибуток підприємства за вказаний період скоротився на 4,4% - до 726,8 млн грн, а операційний - знизилася в 1,8 разу - до 324,4 млн грн.

Показник чистого доходу у звіті не вказується, проте дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 1-му кварталі поточного року зріс на 25,3% - до 1,9 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" у 2012 році отримала чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 1,999 млрд грн. Загальна кількість активів підприємства в 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 20,5% - до 12,164 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.