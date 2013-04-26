Ірландський виробник будматеріалів купує «Миколаївцемент»

Великий ірландський виробник будівельних матеріалів CRH купує у французької компанії Lafarge компанію «Миколаївцемент» (Львівська обл.) за 96 млн євро, повідомила CRH.

Згідно з повідомленням, після придбання ірландська компанія стане лідером ринку будівельних матеріалів в Україні.

Крім того, купівля «Миколаївцементу» дозволить CRH повною мірою використовувати переваги нового заводу «Подільський».

У компанії також відзначили, що завершення операції залежить від надання необхідних дозволів регулюючих органів.

Нагадаємо, що CRH вийшла на український ринок у 1999 році, придбавши підприємство «Подільський цемент». У 2011 році ірландська компанія придбала контрольний пакет акцій в «Одеса Цемент».

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Миколаївцемент» у 2012 році збільшив чистий збиток у 6,8 разу порівняно з 2011 роком - до 74,355 млн грн.

Довідка УНІАН. «Миколаївцемент» (м. Миколаїв, Львівська обл.) з 1950 р. займається виробництвом цементу. У 1999 р. підприємство увійшло до міжнародної групи Lafarge. У 2011 році підприємство виробило 0,9 млн тонн цементу.

Група Lafarge в Україні включає завод з виробництва гіпсокартону в Артемівську Донецької обл. (Підрозділ «Лафарж Гіпс Україна»), виробництво щебеню на Кощеєвському гранітному кар'єрі в Київській обл., Клесівському кар'єрі нерудних копалин у Рівненській обл., Майдан-Іспаському піщано-гравійному кар'єрі в Чернівецькій обл. (Підрозділ «Лафарж Щебінь Україна») і цементний завод «Миколаївцемент» у Миколаєві Львівської обл. («Лафарж Цемент Україна»).

Група Lafarge створена в 1833 році, займається виробництвом будівельних матеріалів (цементу, щебеню, бетону та гіпсу).