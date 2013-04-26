Стаханівський вагонзавод у I кварталі збільшив прибуток до 19,6 млн грн

Одне з найбільших вагонобудівних підприємств України Стаханівський вагонобудівний завод у січні-березні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2012 року збільшив чистий прибуток на 59,5% - до 19,65 млн грн з 12,31 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До того ж виручка підприємства від реалізованої продукції в першому кварталі скоротилася на 47% - до 378 млн грн з 714,6 млн грн в аналогічному періоді 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Стаханівський вагонобудівний завод у 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток на 97% - до 4,735 млн грн з 159,671 млн грн.

У 2012 році завод скоротив виробництво вантажних вагонів на 25,7% порівняно з 2011 роком - до 5060 штук.

ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» є одним з лідерів машинобудування України. Понад 45 років завод спеціалізується на випуску вантажного рухомого складу.

У цей час підприємство випускає понад 10 видів вантажних вагонів.

Завод експортує до 95% виробленої продукції. Основні покупці його продукції - державні підприємства та приватні компанії України, Росії, Узбекистану, Казахстану, а також країн Балтії.

Завод контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега Жеваго.