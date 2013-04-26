Кабмін створив комісію з розподілу квот на імпорт коксу

Кабінет міністрів України постановою №312 від 22 квітня створив Міжвідомчу комісію з питань розподілу квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню з 1 червня 2013 року, призначивши її головою віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка.

Постанову розміщено на веб-порталі уряду.

Згідно із затвердженим положенням, Комісія є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом. Її основною функцією стане надання рекомендацій щодо розподілу обсягів квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню з 1 червня 2013 року, зроблених на основі заявки та супровідних документів, поданих суб'єктом господарської діяльності в Мінекономрозвитку, а також з урахуванням інформації про діяльність суб'єкта протягом останніх трьох років (з урахуванням обсягів імпорту та споживання коксу, видобутку і споживання коксу українського виробництва, а також обсягів виробництва чавуну). Комісія розглядає заявки, подані у Мінекономрозвитку, протягом 7 днів після завершення терміну подачі заявок, інформація про який публікується на сайті Мінекономрозвитку.

Комісія бере участь у розробці нормативних актів зі сфери своєї компетенції, а також подає до Мінекономрозвитку розроблені за результатами своєї діяльності пропозиції та рекомендації.

Комісія має право залучати до своєї роботи фахівців центральних і місцевих органів влади й отримувати від них необхідну інформацію, а також створювати, у разі потреби, тимчасові робочі групи.

Персональний склад Комісії затверджує Кабмін за поданням голови, голос якого є вирішальним.

До складу Комісії входять голова - віце-прем'єр-міністр, міністр промислової політики, міністр енергетики та вугільної промисловості, перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості, міністр економічного розвитку і торгівлі, директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку (секретар Комісії), міністр доходів і зборів, міністр енергетики та вугільної промисловості, міністр регіонального розвитку і ЖКГ, глава Держекоінспекції та ряд інших посадових осіб.

Засідання Комісії, як планується, будуть щоквартальними. Рішення Комісії будуть публікуватися на сайті Мінекономрозвитку.

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