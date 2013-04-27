Україна та Болгарія мають невикористані резерви для розширення співробітництва – Прасолов

Україна та Болгарія мають великий потенціал для розвитку торговельно-економічного співробітництва і для його реалізації треба активніше розвивати виробничу кооперацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це заявив міністр економрозвитку Ігорь Прасолов під час зустрічі з послом Республіки Болгарія в Україні Красиміром Мінчевим і болгарською делегацією бізнесменів.

«Болгарська Республіка традиційно є для нас важливим і надійним торговельним партнером. Хочу відзначити, що за підсумками 2012 року зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами між Україною та Республікою Болгарія склав 916 млн дол. США, - сказав І.Прасолов. - Безумовно, у нас є невикористані резерви. Зокрема, обом сторонам необхідно активно розвивати виробничу кооперацію, взаємне інвестування, міжрегіональне економічне співробітництво».

Він відзначив давні традиції українсько-болгарського співробітництва та підкреслив, що Болгарія є найбільшим торговельно-економічним партнером України в Балканському регіоні.

І.Прасолов також подякував за підтримку і практичне сприяння Болгарією реалізації євроінтеграційної стратегії України.

Довідка УНІАН. За 2012 рік Україна експортувала до Болгарії товарів і послуг на 613 млн дол., імпортувала болгарських товарів і послуг - на 300 млн дол. Позитивне сальдо за цей період - 313 млн дол.