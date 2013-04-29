"Донецьккокс" у 2012 році отримав 30,1 млн грн чистого збитку

Виробник доменного коксу, кам'яновугільної смоли і сульфату амонію підприємство "Донецьккокс" у 2012 році отримав чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 30,109 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка заводу від реалізації продукції в 2012 році становила 927,830 млн грн, чиста виручка від реалізації продукції - 773,208 млн грн, а валовий прибуток - 21,615 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, акціонери "Донецьккоксу" звільнили всіх членів наглядової ради і обрали одноосібним членом Metinvest B.V.

Довідка УНІАН. ПАТ "Донецьккокс" спеціалізується на виробництві доменного коксу, кам'яновугільної смоли, сульфату амонію.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Кіпрська компанія СКМ (System Capital Management Lmd) володіє 69,81% акцій "Донецьккоксу".

Раніше зазначалося, що компанія СКМ передасть даний пакет у володіння компанії Metinvest B.V.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.