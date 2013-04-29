Орджонікідзевський ГЗК у 2012 році отримав 46,6 млн грн чистого збитку

Найбільший в Україні виробник марганцевої руди Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у 2012 році отримав чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 46,612 млн грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка підприємства від реалізації продукції в 2012 році становила 436,646 млн грн, чиста виручка від реалізації продукції - 365,546 млн грн, а валовий збиток - 61,923 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у 2012 році збільшив випуск марганцевого концентрату щодо попереднього року на 53,9% - до 342,8 тис. тонн, а випуск агломерату впав на 60% - до 151,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, який здійснює розробку марганцю відкритим способом, виробляє 70% марганцевої руди в Україні.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.