Південний ГЗК в 2012 році скоротив чистий прибуток на 50,8%

Великий український виробник сировини для металургійної промисловості Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) на 50,8% - до 2,390 млрд грн з 4,860 млрд грн.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, виручка комбінату від реалізації продукції в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилася на 24,8% - до 8,801 млрд грн з 11,697 млрд грн.

Водночас чиста виручка від реалізації продукції впала на 23,4% - до 8,243 млрд грн, що на тлі збільшення собівартості реалізованої продукції на 13,4% - до 3,895 млрд грн сприяло скороченню валового прибутку на 40,7% - до 4,348 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, комбінат за три місяці 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року, зберіг обсяг виробництва концентрату на рівні 2,590 млн тонн, а обсяг виробництва агломерату збільшив на 31,7% - до 702 тис. тонн.

Довідка УНІАН. «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) є одним з основних виробників залізорудної сировини - концентрату та агломерату - в Україні.

У 2012 році ПГЗК збільшив виробництво залізорудного концентрату порівняно з 2011 роком на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а виробництво агломерату - на 12,3%, до 2,023 млн тонн.