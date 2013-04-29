«Запоріжсталь» освоїла нову технологію виробництва профілів під замовлення Крюківського вагонзаводу

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», освоїв технологію виробництва нових видів гнутого профілю з нержавіючої марки сталі для будівництва українських пасажирських вагонів і швидкісних електропотягів на замовлення Крюківського вагонобудівного заводу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Згідно з повідомленням, застосування технології виготовлення гофрованого листового профілю з поліпшеними хімічними характеристиками, на відміну від профілю з низьколегованих марок сталі, пов'язане з тенденціями в розвитку сучасних вагонобудівних технологій.

«Крюківський вагонобудівний завод є стратегічним партнером комбінату, щомісяця ми відвантажуємо вагонобудівникам близько 2 тис. тонн нашої продукції і в подальших планах збільшити обсяг поставок не менше ніж у два рази», - цитує прес-служба гендиректора підприємства «Запоріжсталь» Ростислава Шурму.

Згідно з повідомленням, металопродукція комбінату використовується Крюківським вагонобудівним заводом для виробництва вантажних і пасажирських вагонів.

«У 2012 році Крюківський вагонобудівний завод виготовив 11 тис. вантажних вагонів різних модифікацій з використанням листового прокату «Запоріжсталі», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 1-му кварталі 2013 року підприємство скоротило на 9,8% енергоємність виробленої металопродукції. Також «Запоріжсталь» інвестувала 240 млн грн на комплекс нового обладнання.

За результатами 1-го кварталу 2013 року «Запоріжсталь» отримала чистий прибуток за МСФЗ у розмірі 170 млн грн.

Виробництво сталі в 1-му кварталі ц.р. збільшилося на 5,8% - до 953,7 тис. тонн, виробництво чавуну зросло на 1,7% - до 804,6 тис. тонн, а виробництво прокату збільшилося на 8,5% - до 808,3 тис. тонн.

У 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, а виробництво чавуну збільшила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Крім того, в 2012 році комбінат збільшив обсяг поставок тонкого листа на 5,5% порівняно з 2011 роком - до 639,3 тис. тонн.

У 2013 році «Запоріжсталь» планує зберегти обсяги виробництва металопродукції на рівні 2012 року, а також інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 разу більше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, бляхи чорної, бляхи білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

В результаті двох етапів операції «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, які раніше належали групі «Індустріал», у низці інших гірничо-металургійних підприємств.