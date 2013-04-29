«АрселорМіттал Кривий Ріг» покриє збиток 2012 року за рахунок прибутку минулих років

Збори акціонерів одного з найбільших виробників сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалили рішення покрити чистий збиток за 2012 рік у розмірі 2,9 млрд грн за рахунок прибутку минулих років, повідомили на комбінаті.

«За результатами затвердження порядку покриття збитків підприємства, прийнято рішення збиток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності комбінату в 2012 році, покрити за рахунок прибутку минулих років», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 25 квітня на комбінаті відбулися щорічні загальні збори акціонерів, де було заслухано звіт виконавчого органу товариства та звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2012 рік, а також затверджено річний звіт, де було прийнято рішення про покриття збитків.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул обговорив з мільярдером Лакшмі Мітталом, співвласником найбільшої в світі металургійної компанії Arcelor Mittal, ситуацію на меткомбінаті «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Під час робочої зустрічі порушили питання про необхідність реалізації соціальних та екологічних проектів на комбінаті, а також вкладення інвестицій у модернізацію виробництва.

За 3 місяці 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року комбінат збільшив виробництво сталі на 9,7% - до 1,613 млн тонн з 1,47 млн ​​тонн.

Водночас «АрселорМіттал Кривий Ріг» інвестував у проведення капітального ремонту конвертера №6 близько 42 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 році порівняно з 2011 роком виробництво сталі збільшилося на 12,57% - до 6,419 млн тонн, виплавка чавуну - на 14,64% - до 5,61 млн тонн, а виробництво прокату збільшилося на 13,26% - до 5,592 млн тонн.

2012 рік «АрселорМіттал Кривий Ріг» завершив з чистим збитком у розмірі 2,9 млрд грн, тоді як в 2011 році отримав чистий прибуток у розмірі 2,1 млрд грн.

У 2012 році комбінат збільшив частку експорту продукції на 3,5 п.п. - до 86,4%.