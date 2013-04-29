Черкаський «Азот» у 2012 році скоротив чисту виручку на 7,9%

Одне з найбільших українських хімічних підприємств, черкаський «Азот», що входить до групи Ostchem, за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротив чисту виручку на 7,9% - до 5,600 млрд грн з 6,083 млрд грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, виручка компанії від реалізації продукції в 2012 році скоротилася на 7,6% - до 6,159 млрд грн, що на тлі зростання собівартості реалізованої продукції на 8,7% сприяло отриманню валового збитку в розмірі 456,482 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року був валовий прибуток у розмірі 510,943 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємство завершило 2012 рік з чистим збитком 1,088 млрд грн, що майже в 6 разів перевищує збиток компанії за підсумками 2011 року (192,6 млн грн).

Довідка УНІАН. ПАТ «Азот» - одне з найбільших українських хімічних підприємств, спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

У 2011 році підприємство виробило 154,87 тис. тонн сульфату амонію (+ 15,3 тис. тонн порівняно з 2010 роком), 964,8 тис. тонн аміаку (+ 41,89 тис. тонн), 759,94 тис. тонн карбаміду (+ 111,26 тис. тонн), 971,06 тис. тонн аміачної селітри (+124 тис. тонн), у тому числі 541,2 тис. тонн аміачної селітри з магнезіальною добавкою (+184,3 тис. тонн ), 161,53 тис. тонн КАС (-58,4 тис. тонн).

Ostchem - керуюча компанія, яка координує роботу підприємств азотної хімії Group DF, серед яких і ПАТ «Азот».

Найбільшим кінцевим акціонером ПАТ «Азот» є голова Ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.