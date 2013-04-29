«Богдан» планує створити спільне підприємство з «GEFCO Україна»

Один з найбільших вітчизняних автовиробників корпорація «Богдан» у рамках генерального партнерства з логістичною компанією «GEFCO Україна» планує створити спільне підприємство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

Зокрема на першому етапі співпраці "Богдан" передасть компанії «GEFCO Україна» понад 80 одиниць техніки в корпоративне управління.

«Це дозволить більш ефективно використовувати наш рухомий склад для якіснішого обслуговування клієнтів логістичного напряму нашої діяльності», - цитує прес-служба президента корпорації «Богдан» Олега Свинарчука.

За його словами, співпраця із досвідченим логістом зі світовим ім'ям дозволить зробити діяльність власної логістики беззбитковою і в середньостроковій перспективі вийти на прибуток.

Зі свого боку генеральний директор «GEFCO Україна» Жером Шевроле зазначив, що договір про співпрацю відкриває для компанії широкі перспективи. "Ми докладемо всіх зусиль, щоб поєднання багаторічного досвіду та ноу-хау GEFCO з численними потужностями корпорації «Богдан» стало поштовхом для розвитку автомобільної промисловості України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українська автомобільна корпорація "Богдан" у 2013 році має намір збільшити виробництво автомобілів на 24,6% - до 15 тис. штук з 12,034 тис. штук у 2012 році.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. У цей час корпорація має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Група GEFCO (Франція) - провідний постачальник логістичних рішень і послуг для промислових підприємств, має у своїй власності інтегровану інфраструктуру в п'яти ключових напрямках: міжнародні перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом, міжнародні авіа- та морські перевезення вантажів, складська логістика та гнучкі екологічні рішення по тарі та упаковці, логістика автомобілів і запчастин, представлення інтересів клієнта у митних та податкових органах.

Група GEFCO представлена ​​в понад 150 країнах світу і входить до ТОР-10 найбільших логістичних операторів Європи. Штат співробітників GEFCO становить 11 200 осіб. У власності GEFCO понад 300 робочих майданчиків по всьому світу. Розвиток компанії зосереджено в Центральній і Східній Азії, Центральній і Східній Європі, Близькому Сході та Південній Америці.

"GEFCO Україна" є дочірньою компанією групи GEFCO і надає логістичні послуги для виробників та імпортерів автомобілів, включаючи транспортування морським і сухопутним видами транспорту, митне оформлення та зберігання. Розпочала свою діяльність у травні 2008 року, працює у сфері логістики автомобілів і запчастин і промислових товарів.