«Норд» просить запровадити мита на імпорт холодильників

Національний виробник холодильної техніки «Норд» просить порушити спеціальне розслідування щодо імпорту до України холодильного і морозильного обладнання, незалежно від країни походження і експорту.

Згідно з інформацією, що є в УНІАН, відповідне прохання минулого тижня було направлено до Міністерства економічного розвитку і торгівлі від імені генерального директора групи «Норд» Андрія Ландіка.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі зупинила розслідування щодо імпорту до України холодильного і морозильного обладнання, незалежно від країни походження, і експорту без застосування спеціальних заходів, розпочате на прохання компанії “Норд”, яке було подане у травні 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Норд» (м. Донецьк) - головне підприємство холдингу, найбільший у Східній Європі і СНД і єдиний в Україні виробник складної побутової техніки (кухонних плит, торгово-холодильного обладнання, компресорів).

Холдинг «Група Норд» - інтегроване науково-виробниче об'єднання машинобудівних заводів і організацій, де виробляються усі деталі, інструменти, складання і пакування холодильників і плит. Холдинг має 29 підприємств і організацій, що випускають холодильники, плити, пилососи, компресори та іншу побутову техніку. Його виробнича потужність - 3200 шт приладів на добу, на рік - до 1 млн шт.

Близько 70% обсягу продукції, що випускається, експортується до Європи, Росії, країн СНД, причому третина цього обсягу поставляється до Європи.

“Норд” у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшив чистий збиток на 10,1% - до 76,577 млн грн з 69,568 млн грн.