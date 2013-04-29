Мінекономрозвитку створило комісію з ліцензування переробки металобрухту

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов підписав наказ про створення при Міністерстві комісії, яка займеться питаннями ліцензування господарської діяльності з заготівлі, переробки металобрухту кольорових і чорних металів, а також розглядатиме заявки щодо видачі ліцензій на експорт металобрухту, включаючи питання розподілу квот.

Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

«Комісія, серед іншого, буде вивчати рекомендовані обсяги експорту металобрухту для забезпечення балансу споживання підприємствами з великою доданою вартістю та іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності», - наголошують у повідомленні.

Комісію, як повідомляється, очолив директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Мінекономрозвитку Юрій Петровський.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів «Укрпромзовнішекспертизи», які посилаються на підготовлений в рамках проекту DELPHICA звіт «Прогноз заготівлі та споживання брухту чорних металів в Україні до 2020 року», протягом найближчих трьох років дефіцит брухту в Україні зросте більш ніж удвічі - до 1,1 млн тонн в 2015 році з 537 тис. тонн у 2012 році, що в кінцевому підсумку спричинить різке скорочення обсягів вивезення брухту. Згідно з прогнозними показниками, заготівля брухту на внутрішньому ринку буде збільшуватися дуже повільно і досягне найбільших обсягів в 2018 році - 5,8 млн тонн. При цьому загальна потреба в ньому зросте до понад 9 млн тонн в 2020 році, що обумовлено зростанням обсягів виплавки сталі в Україні.