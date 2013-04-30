Обсяг реалізації промпродукції в 1-му кварталі становив 272,8 млрд грн

В Україні обсяг реалізації промислової продукції в першому кварталі 2013 року в грошовому виразі становив 272,783 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, 62,8% реалізованої продукції, або 171,195 млрд грн, припадає на переробну промисловість, 24,5%, або 66,888 млрд грн, - на поставку електроенергії, газу і пари, 12,2%, або 330,220 млрд грн, - на видобувну промисловість.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 52,309 млрд грн, Дніпропетровську - 50,328 млрд грн, Запорізьку - 17,788 млрд грн, Луганську область - 17,556 млрд грн і місто Київ - 18,938 млрд грн.

Також повідомляється, що оборот (реалізація) продукції переробної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року знизився на 7,5%, порівняно з лютим 2013 року - зріс на 6,9%. Оборот (реалізація) продукції видобувної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року зріс на 7,3%, порівняно з лютим 2013 року - на 13,4%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року зросли на 2,2%, порівняно з березнем 2012 року - на 0,2%, з початку року (березень 2013 проти грудня 2012 року) - на 0,9%.