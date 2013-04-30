"Метінвест" погасив два кредити на загальну суму 260 млн дол.

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, погасила два кредити на загальну суму 260 млн дол., повідомила компанія на Ірландській фондовій біржі.

«Перші 85 мільйонів доларів поновлюваної кредитної лінії від ING Ukraine, отримані в березні 2012 року, погашені 29 квітня 2013 року. Другі 175 млн дол., трирічна амортизована резервна кредитна лінія від Ощадбанку, отримана в березні 2011 року, була погашена 30 квітня 2013 року з випередженням графіка», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кошти обох кредитних ліній були використані для загальних корпоративних цілей і для покриття капітальних витрат «Метінвесту».

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) та група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

У 2012 році комбінат скоротив чистий прибуток на 43,4% - до 3,534 млрд грн з 6,249 млрд грн у 2011 році.