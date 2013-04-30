Ціни виробників промпродукції в першому кварталі зросли на 0,9%

Державна служба статистики підтвердила показник зростання цін виробників промпродукції в першому кварталі 2013 року на рівні 0,9%.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року зросли на 2,2%, порівняно з березнем 2012 року - на 0,2%, з початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) - на 0,9%.

В Україні ціни виробників промислової продукції в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.