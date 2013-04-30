Україна в І кварталі скоротила реалізацію металургійної продукції

Україна в січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 8,8% - до 48,162 млрд грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у 1 кварталі 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року Україна скоротила обсяг реалізації продукції машинобудування на 11,7% - до 24,091 млрд грн.

Водночас у березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року реалізація металургійної продукції знизилася на 9,6%, а реалізація продукції машинобудування впала на 17,8%.

Також в 1 кварталі 2013 року реалізовано видобутих металевих руд на 15,082 млрд грн, водночас порівняно з аналогічним періодом 2012 року реалізація збільшилася на 2,7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році порівняно з 2011 роком знизила обсяги реалізації металургійної продукції в грошовому виразі на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

Також Україна збільшила обсяг реалізації продукції машинобудування на 4,27% - до 140,569 млрд грн.

Нагадаємо, продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.