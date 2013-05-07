Поставки металопрокату на український ринок скоротилися на 26%

За оцінками «Української гірничо-металургійної компанії» (УГМК), обсяг поставок металопрокату на український ринок, без урахування трубної продукції, за 3 місяці 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 26% - до 1,249 млн тонн.

Згідно з повідомленням компанії, обсяг імпорту металопрокату за 3 місяці 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року скоротився на 42,2% - до 271 тис. тонн, а частка імпорту на ринку знизилася на 6,3 п.п. - до 21,7%.

Як повідомляв УНІАН, УГМК в 2013 році прогнозує спад внутрішнього споживання металопрокату на 1%.

«Українська гірничо-металургійна компанія» була створена в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).

У 2012 році компанія збільшила чистий прибуток у 7,45 разу - до 69,2 млн грн.

У 2013 році компанія має намір збільшити реалізацію металопрокату на 6,7% - до 500 тис. тонн.