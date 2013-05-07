Ціни виробників промпродукції в квітні зросли на 2,5%

В Україні ціни виробників промислової продукції у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року зросли на 2,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з квітнем 2012 року ціни виробників промпродукції у квітні ц.р. знизилися на 1%, з початку року (квітень 2013 року проти грудня 2012 року) - зросли на 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукції у 2011 році зросли на 14,2%.