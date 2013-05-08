Новим гендиректором СОТ обраний представник Бразилії Роберто Азеведо

Новим генеральним директором Світової організації на період 2013-2017 років обраний Роберто Азеведо - постійний представник Бразилії при СОТ та інших міжнародних економічних організаціях.

Азеведо отримав підтримку в результаті фінального (третього) раунду консультацій, проведених представниками делегацій всіх країн СОТ у Женеві 1-7 травня, повідомило УНІАН джерело, поінформоване про результати консультацій.

У ході цього раунду, крім Азеведо, обговорювалася також кандидатура Хермін Бланко - екс-міністр промисловості і торгівлі Мексики, проте вона не отримала достатньої підтримки.

Бланко і Азеведо були відібрані кандидатами на пост гендиректора СОТ у ході другого раунду консультацій 16-14 квітня.

Як повідомляв УНІАН, спочатку на посаду гендиректора СОТ претендувало 9 осіб. В результаті першого раунду консультацій з них було відібрано 5 імовірних претендентів: Азеведо - постійний представник Бразилії при СОТ, Бланко - екс-міністр промисловості і торгівлі Мексики, Маре Елка Пангесту - міністр туризму й економічного розвитку Індонезії, Тім Гросер - міністр торгівлі Нової Зеландії, Таео Барк - міністр торгівлі Республіки Корея.

Повноваження представника Франції Паскаля Ламі, який очолює СОТ з 2005 року, закінчуються 1 вересня 2013.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року. У вересні 2012 року Україна звернулася до СОТ з ініціативою підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію, чим викликала критику з боку низки членів організації, зокрема, США та ЄС. Пошук компромісного рішення з приводу переліку позицій для підвищення мит триває.