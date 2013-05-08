Кожара закликав керівництво американських компаній розширювати присутність в Україні

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара закликав представників американських компаній розширювати присутність на українському ринку та налагоджувати взаємовигідні контакти з вітчизняними партнерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, про це Кожара сказав на зустрічі з керівниками провідних американських компаній, що відбулась у Нью-Йорку.

Участь у зустрічі взяли понад 40 представників провідних американських компаній, які вже працюють на українському ринку чи зацікавлені у започаткуванні бізнесу в Україні (зокрема, представники компаній «Кока-Кола» та «Вестінгхауз»).

Кожара окреслив сучасний стан впровадження ключових соціально-економічних реформ в Україні, зовнішньоекономічні пріоритети держави, перспективи і переваги залучення американських інвестицій в економіку України та розширення діяльності американських компаній на українському ринку.

Співрозмовники обговорили можливості залучення американських інвестицій в такі галузі як сільське господарство та енергетика, перспективи розвитку ринку інформаційних технологій та подальші кроки уряду щодо покращення ділового середовища в Україні. Керівники окремих американських компаній подякували українській владі за системну роботу у напрямку створення сприятливих умов ведення бізнесу в Україні та засвідчили свою зацікавленість у подальшій співпраці з Україною.

Американські підприємці висловили підтримку євроінтеграційним прагненням України та підписанню Угоди про асоціацію з ЄС в листопаді ц.р.

Також було обговорено питання щодо якнайшвидшого укладення нової кредитної угоди між Україною та МВФ.

Під час дискусії представники американських компаній поділилися своїм досвідом роботи в Україні, обговорили окремі проблеми, з якими вони стикаються в нашій країні, та шляхи їх подолання.

На завершення зустрічі міністр звернув увагу присутніх на перспективах збільшення обсягів українсько-американського товарообігу, зокрема шляхом нарощування українського експорту до США, а також підкреслив економічну доцільність залучення американських інвестицій в Україну, у тому числі у високотехнологічні галузі.

Кожара запевнив американських підприємців, що питання підтримки бізнесу та створення сприятливого інвестиційного клімату є на сьогодні одним з пріоритетів роботи керівництва України.

Як повідомляв УНІАН, Кожара 6-9 травня перебуває у США з робочим візитом.