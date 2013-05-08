У «Метінвесті» вважають, що купівля «Запоріжвогнетриву» посилить конкурентоспроможність групи

Купівля групою «Метінвест» контрольного пакету акцій підприємства «Запоріжвогнетрив» дозволить посилити конкурентоспроможність групи, повідомили УНІАН у компанії.

Згідно з повідомленням, конкурентоспроможність продукції групи зросте завдяки забезпеченості якісними вогнетривами для виробництва сталі.

«Нове підприємство є перспективним для розвитку в Україні напряму з виробництва дорогих вогнетривів магнезіальної групи, які зараз в основному імпортуються», - сказано в повідомленні «Метінвесту».

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України дозволив гірничо-металургійній компанії «Private Limited Liability Company Metinvest B.V.» (м. Гаага, Нідерланди) придбати контрольний пакет акцій «Запоріжвогнетрив».

Раніше комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія повідомила, що група компаній «Метінвест» збільшила свою частку в «Запоріжвогнетриві» до 67,17% з 19,76%.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.

ПАТ «Запоріжвогнетрив» - одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва вогнетривких виробів і матеріалів високої якості. Підприємство виробляє широкий спектр вогнетривких матеріалів для металургійної, енергетичної, харчової промисловості, будівельних матеріалів. Продукція підприємства широко використовується в Україні, а також у країнах СНД і далекого зарубіжжя - Алжирі, Єгипті, Індії, Кубі, Пакистані, Туреччині тощо.