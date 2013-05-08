Єврокомісія рекомендує країнам ЄС підписати угоду про торгівлю зброєю

Брюссель. Європейська комісія пропонує Раді ЄС схвалити рішення, яке дозволить країнам-членам Євросоюзу підписати угоду ООН про торгівлю зброєю.

Відповідне рішення схвалено Комісією сьогодні.

“Створенням спільних юридично зобов’язуючих стандартів імпорту, експорту та трансферу конвенційної зброї, угода про торгівлю зброєю зробить торгівлю зброєю більш відповідальною та прозорою”, - заявила з цього приводу Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

У своїй пропозиції Єврокомісія також виступає за те, щоб якомога більше країн-членів ЄС підписали угоду вже під час урочистої церемонії, яка відбудеться 3 червня цього року.

Угода про торгівлю зброєю була схвалена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 квітня 2013 року. При цьому, було вирішено, що 3 червня цього року стане датою урочистого підписання угоди.

Угода встановлює стандарти на імпорт, експорт та трансфер конвенційної зброї, спрямована на посилення прозорості у торгівлі зброєю.

Дія угоди, зокрема, поширюватиметься на бойові танки, бронетранспортери, артилерію великого калібру, бойові літаки та вертольоти, кораблі, ракети, а також стрілецьку зброю та боєприпаси.