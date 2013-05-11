Прем'єр Ізраїлю планує переговори з Путіним про поставки російської зброї до Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планує приїхати до Росії для переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію прес-секретаря Президента РФ Дмитра Пєскова.

«Такий візит планується», - сказав він і відзначив, що дата візиту уточнюється.

У свою чергу, джерело у дипломатичних колах сказало, що ізраїльський прем'єр розраховує відвідати Сочи на початку наступного тижня. «Візит зараз перебуває на стадії активної підготовки», - сказав співбесідник агентства.

За даними ізраїльської газети «Гаарец», яка посилається на неназваних офіційних представників уряду, на зустрічі планується обговорити поставки російської зброї до Сирії, зокрема, зенітно-ракетних комплексів С-300, а також іранську ядерну програму.

Путін і Нетаньяху 6 травня обговорили ситуацію навколо Сирії по телефону. Розмова відбулася після того, як з'явилися повідомлення про те, що минулого тижня Ізраїль завдав кілька авіаударів по сирійській території.

За інформацією «Рейтер», удари були направлені на знищення партії зброї, що призначалася ліванському угрупованню «Хезболлах». У свою чергу, сирійське агентство САНА заявило, що ізраїльської ракетної атаки зазнав науковий центр під Дамаском. У ЗМІ раніше з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль добивається від Росії відмови від поставок до Сирії ЗРК С-300.