Ferrexpo в 1-му кварталі збільшила продажі окатишів на 15%

Швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, за 1-й квартал 2013 року порівняно з 1-м кварталом 2012 року збільшила продажі окатишів на 15% - до 2,565 млн тонн з 2,238 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 1-му кварталі 2013 року порівняно з 4-м кварталом 2012 року обсяг продажів окатишів скоротився на 5,6% - до 2,565 млн тонн з 2,716 млн тонн.

У компанії Ferrexpo підкреслили, що середня ціна реалізації в 1-му кварталі ц.р. порівняно з 4-м кварталом 2012 року зросла на 19%.

Прес-служба також повідомляє про збільшення собівартості продукції в 1-му кварталі 2013 року до 63,9 дол./тонна, що на 8,3% більше, ніж у 4-му кварталі 2012 року, і на 7,6% більше, ніж у 1-му кварталі 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують, що загальний обсяг випуску окатишів компанією Ferrexpo в 2013 році може становити 10 млн тонн.

Також компанія Ferrexpo за 1-й квартал 2013 року порівняно з січнем-березнем 2012 року збільшила загальне виробництво окатишів на 10,1% - до 2,486 млн тонн з 2,258 млн тонн. А кількість вироблених окатишів з власної сировини скоротилася на 4,4% - до 2,158 млн тонн, а із запозиченої - становила 328,1 тис. тонн.

Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається підприємством, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

У 2012 році порівняно з 2011 роком компанія скоротила чистий прибуток до 215,6 млн дол. з 574,9 млн дол. Водночас виручка Ferrexpo скоротилася на 20,6% - до 1,424 млрд дол. з 1,788 млрд дол., валовий прибуток скоротився на 62,1% - до 262,0 млн дол. з 690,9 млн дол.