Південний ГЗК за 4 місяці скоротив виробництво концентрату на 1%

Великий український виробник сировини для металургійної промисловості Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) за 4 місяці 2013 року скоротив виробництво концентрату на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,43 млн тонн, повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, за січень-квітень 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виробництво агломерату збільшилося на 29% - до 937 тис. тонн.

До того ж у квітні ц.р., порівняно з квітнем 2012 року, виробництво концентрату скоротилося на 2,1% - до 840 тис. тонн, а виробництво агломерату збільшилося на 21,1% - до 235 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за 3 місяці 2013 року в порівнянні з січнем-березнем 2012 року комбінат зберіг обсяг виробництва концентрату на рівні 2,59 млн тонн, а обсяг виробництва агломерату збільшився на 31,7% - до 702 тис. тонн.

Довідка УНІАН. «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) є одним з основних виробників залізорудної сировини - концентрату та агломерату - в Україні.

У 2012 році ПГЗК збільшив виробництво залізорудного концентрату в порівнянні з 2011 роком на 2,3% - до 10,386 млн тонн, а виробництво агломерату - на 12,3%, до 2,023 млн тонн.