Експерт: світова ділова активність кілька місяців балансуватиме біля нульового рівня

Індекс глобальної ділової активності PMI, що розраховується банком JPMorgan, знову наблизився до граничного з рецесією рівня, становивши у квітні 50,5% проти 51,1% у березні, що відбулося через зниження кількості нових замовлень і сповільнення темпів зростання у сфері праці, зазначає Марія Сальникова, експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

На її думку, основним стримуючим фактором для зростання у світовій промисловості залишається ситуація в єврозоні. Реальний сектор промисловості цього регіону продовжує показувати зниження виробництва через жорсткі заходи бюджетної економії. Водночас у США обсяг промвиробництва в квітні скоротився на 0,3%, що свідчить про найнижчий рівень зростання за останні шість місяців. Сповільнення темпів зростання виробництва у квітні спостерігалося також у Китаї, Індії, Росії та Бразилії.

«Світова ділова активність ще кілька місяців може балансувати біля нульового рівня - 50% за індексом PMI. Динаміка світової промисловості може трохи покращитися в червні на фоні поступового вирішення боргових проблем в єврозоні, зниження процентної ставки ЄЦБ до 0,50%, а також завершення періоду тривалих свят у багатьох країнах», - прогнозує Сальникова.

Динаміка індексу світової промисловості з початку 2013 року, за словами експерта, не має чіткої тенденції. Проте показник знаходиться вище рівня 50%, що в середньому вище, ніж у другій половині 2012 року.